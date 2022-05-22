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Газовый баллон взорвался при разжигании костра во дворе частного дома в Туапсе

Газовый баллон взорвался при разжигании костра во дворе частного дома в Туапсе
pixabay.com

Взрыв прогремел во дворе частного жилого дома в Туапсе. По данным экстренных служб, при разжигании костра сдетонировал газовый баллон, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел на улице Розы Люксембург. В результате ЧП по меньшей мере семь человек получили ожоги разной степени тяжести. Прокуратура Туапсинского района начала проверку по факту случившегося. Согласно информации ведомства, восемь человек разжигали костер во дворе дома в частном секторе. В непосредственной близости от источника огня находились два газовых баллона, один из которых взорвался. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. 

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