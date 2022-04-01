Газовый ультиматум Путина оставил строптивым европейцам лишь одну лазейку

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Европейскому союзу не удастся отказаться от выполнения новых условий оплаты за поставки природного газа, но Брюссель все-таки может воспользоваться единственной лазейкой, которая позволит закупить сырье по старым правилам.

К такому выводу пришел президент Центра системного прогнозирования, кандидат экономических наук Дмитрий Митяев. В интервью информационному изданию «Царьград» Митяев подробно рассказал о дальнейших действиях Брюсселя, а также объяснил, почему Европа все-таки будет вынуждена закупать российский газ.

Дмитрий Митяев напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин фактически поставил перед Европой ультиматум. Москва продолжит поставки природного газа в ЕС, но только, если все расчеты будут переведены в российские рубли. Страны Запада поспешно отказались от выполнения требований Москвы, но вряд ли смогут уйти от закупки российского природного газа.

По словам экономического эксперта, Европейский союз не сможет отказаться от российских поставок, поскольку уже через два месяца все запасы сырья будут использованы. Кроме того, Брюсселю следует подготовиться к зимнему периоду, закупив достаточно газа для отопительного сезона.

Митяев заметил, что газовый ультиматум Путина все-таки оставил строптивым европейцам лишь одну лазейку. Речь идет о сложном механизме поставок природного газа, в ходе которого ЕС будет использовать другие страны в качестве посредников для закупки и поставки российского газа. Такие меры связаны лишь с репутационными обстоятельствами, поскольку Брюссель не хочет «терять лицо», напрямую соглашаясь на российские условия.

«А может быть, появятся своего рода страны-прокладки: они будут набирать объемы потребления на всех, расплачиваться в рублях и затем перепродавать на внутриевропейском рынке», — объяснил Митяев.

Эксперт выразил уверенность, что рано или поздно власти Европейского союза согласятся выполнять требования Российской Федерации, поскольку не смогут отказаться от использования российского природного газа, а также не найдут ему замену.

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