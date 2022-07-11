Газовые котировки в ЕС могут подскочить до 2200 долларов из-за ремонта «СП-1»

Стабилизировать ситуацию не поможет даже решение Канады вернуть турбину для трубопровода, которая сейчас находится на заводе в Монреале. Ранее Оттава отказывалась это сделать, ссылаясь на санкции в отношении России. Однако передача двигателя произойдет не скоро. Процедура займет от двух до четырех недель.