Новости0

Газовые котировки в ЕС могут подскочить до 2200 долларов из-за ремонта «СП-1»

Газовые котировки в ЕС могут подскочить до 2200 долларов из-за ремонта «СП-1»
flickr.com/PD

Прекращение поставок по «Северному потоку» из-за планового ремонта магистрали с 11 по 21 июля может спровоцировать рост котировок газа в Европе до 2200 долларов за тысячу кубометров, сообщают «Известия».

Стабилизировать ситуацию не поможет даже решение Канады вернуть турбину для трубопровода, которая сейчас находится на заводе в Монреале. Ранее Оттава отказывалась это сделать, ссылаясь на санкции в отношении России. Однако передача двигателя произойдет не скоро. Процедура займет от двух до четырех недель.

Далее «Газпрому» предстоит длительный процесс тестирования газовых агрегатов, чтобы определить качество ремонта. Без этого турбину не поставят, поскольку никто не хочет рисковать, не выясняя возможность поломки после починки в недружественной стране. На этом фоне сохраняется вероятность значительного подорожания топлива в Европе. 

газовая турбина газовые котировки европа северный поток
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.