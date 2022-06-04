Газовой блокады России не будет: еврокомиссар Джентилони раскрыл позицию ЕС

Европейский союз не обсуждает возможность отказа от российского газа, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.
Высшее европейское руководство продолжает надеяться, что шесть пакетов антироссийских санкций окажут «разрушительное влияние». По словам Джентилони, не исключены и новые ограничения, однако пока речь точно не идет о «газовой блокаде» РФ, поскольку этот шаг стал бы разрушительным для самой Европы.
«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Смысл заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — пояснил еврокомиссар.
На фоне больших проблем при принятии шестого пакета антироссийских рестрикций, включившего в себя поэтапный запрет на импорт нефти из РФ, Джентилони добавил, что надеется на изменение правил введения санкций. По его словам, для этого свое слово должны сказать ведущие страны ЕС — Германия, Франция и Италия.
Напомним, сейчас Европейский союз может ввести ограничения только при полном консенсусе всех стран-участниц. Именно поэтому шестой пакет санкций не удавалось согласовать порядка двух месяцев. Некоторые страны выступали против, поскольку крайне зависимы от российских поставок.
Ранее экономист Василий Колташов отметил, что европейские санкции в первую очередь бью по экономике Евросоюза.