Газовой блокады России не будет: еврокомиссар Джентилони раскрыл позицию ЕС

«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Смысл заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — пояснил еврокомиссар.