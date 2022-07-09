Газоснабжение Запорожской области приостановлено из-за повреждения трубопровода Украиной

Снабжение газом Запорожской области было прекращено из-за действий с украинской стороны, сообщил заместить начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
Отмечается, что ранее газ беспрепятственно поступал в Запорожскую область. Однако из-за действий Украины его подача оказалась приостановлена.
«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. Естественно, украинскаяпропаганда СРАЗУ обвинила во всем “Русский мир”. Ну как обычно – “сами себя обстреляли”», — сообщил Селиванов на своем канале в Telegram.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — защита республик Донбасса от агрессии со стороны Киева.