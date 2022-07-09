Газоснабжение Запорожской области приостановлено из-за повреждения трубопровода Украиной

«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. Естественно, украинскаяпропаганда СРАЗУ обвинила во всем “Русский мир”. Ну как обычно – “сами себя обстреляли”», — сообщил Селиванов на своем канале в Telegram.