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    Газоснабжение Вечных огней в России будет бесплатным

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Газоснабжение Вечных огней в России будет бесплатным

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    pixabay.com/PD

    Государственная дума
    в III чтении приняла проект закона о снабжении
    газом Огней памяти и Вечных огней на захоронениях и сооружениях, которые
    находятся вне воинских захоронений.

    Российский кабмин
    получает по закону полномочия определять принципы газовых цен  и газоснабжения в вопросах, касающихся
    постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти. Речь
    идет о захоронениях и сооружениях, которые расположены за пределами воинских
    захоронений.

    Минобороны должно
    теперь вести перечень Вечных огней и Огней памяти на соответствующих
    захоронениях и сооружениях. Газоснабжение должно стать бесплатным на таких
    объектах.

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