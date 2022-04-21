Газоснабжение Вечных огней в России будет бесплатным

Российский кабмин

получает по закону полномочия определять принципы газовых цен и газоснабжения в вопросах, касающихся

постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти. Речь

идет о захоронениях и сооружениях, которые расположены за пределами воинских

захоронений.