Газоснабжение Вечных огней в России будет бесплатным

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Государственная дума
в III чтении приняла проект закона о снабжении
газом Огней памяти и Вечных огней на захоронениях и сооружениях, которые
находятся вне воинских захоронений.
Российский кабмин
получает по закону полномочия определять принципы газовых цен и газоснабжения в вопросах, касающихся
постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти. Речь
идет о захоронениях и сооружениях, которые расположены за пределами воинских
захоронений.
Минобороны должно
теперь вести перечень Вечных огней и Огней памяти на соответствующих
захоронениях и сооружениях. Газоснабжение должно стать бесплатным на таких
объектах.
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