Газманов почтил память своего подопечного на шоу «Гoлoс 60+» Серебрякова

Серебряков был участником войны, застал голодное время и поборол онкологическое заболевание. Мужчина не дожил всего два года до 100-летнего юбилея. Прошлой осенью пенсионер стал победителем музыкального шоу на Первом канале, в котором его курировал Газманов. Певец прокомментировал трагическую новость о своем наставнике.