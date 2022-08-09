Газманов почтил память своего подопечного на шоу «Гoлoс 60+» Серебрякова

Певец Олег Газманов высказался о смерти подопечного на шоу «Голоc 60+» Михаила Серебрякова.
Серебряков был участником войны, застал голодное время и поборол онкологическое заболевание. Мужчина не дожил всего два года до 100-летнего юбилея. Прошлой осенью пенсионер стал победителем музыкального шоу на Первом канале, в котором его курировал Газманов. Певец прокомментировал трагическую новость о своем наставнике.
«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — заявил Газманов в соцсетях.
Победитель «Голоcа» ушел из жизни 28 июля после продолжительной болезни. Внуки и правнуки Серебрякова отмечают, что в родном Зеленограде многие его знали, любили и гордились.