Газманов назвал имена сбежавших из России артистов, которых никогда не простит

Популярный российский певец Олег Газманов принял участие в телешоу на НТВ «Секрет на миллион» и высказался по поводу покинувших Россию артистов. По его словам, среди сбежавших есть особая категория людей, которых он никогда не простит.
«А особенно раздражают те, кто уехал и теперь из заграницы гадит! Это я называю предательством. Никогда таких не прощу. Я говорю про Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова», — рассказал Газманов.
Напомним, ранее упомянутый Газмановым Гребенщиков, перебравшийся в Британию, резко высказался о российских артистах, принявших участие в серии концертов «Zа Россию» и поддержавших ВС РФ. Среди участников были и сам Газманов, и другие популярные исполнители: Григорий Лепс, Николай Расторгуев, группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Уматурман» и многие другие.