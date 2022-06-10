Газманов и Маршал попросили прощения у своей Родины

«Этой песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я «повелся» на пропаганду Перестройки и считал, что ее поколение ошибалось. Я был не прав, а мамы уже нет. Берегите своих родителей и свою Родину-Мать!» — написал Газманов в описании к ролику.