Газманов и Маршал попросили прощения у своей Родины

Вокалисты Олег Газманов и Александр Маршал презентовали клип на совместную песню «Мама-Родина». Артисты попросили прощения у страны.
Певцы показали, какими счастливыми и жизнерадостными были люди во времена СССР. Клип, по задумке авторов, пропитан ностальгией и патриотизмом.
«Этой песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я «повелся» на пропаганду Перестройки и считал, что ее поколение ошибалось. Я был не прав, а мамы уже нет. Берегите своих родителей и свою Родину-Мать!» — написал Газманов в описании к ролику.
Примечательно, что исполнитель хита «Офицеры» сразу поддержал специальную операцию России на Украине. За это он регулярно поддается нападкам в Сети.