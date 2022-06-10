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Газманов и Маршал попросили прощения у своей Родины

Газманов и Маршал попросили прощения у своей Родины
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Вокалисты Олег Газманов и Александр Маршал презентовали клип на совместную песню «Мама-Родина». Артисты попросили прощения у страны. 

Певцы показали, какими счастливыми и жизнерадостными были люди во времена СССР. Клип, по задумке авторов, пропитан ностальгией и патриотизмом.

«Этой песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я «повелся» на пропаганду Перестройки и считал, что ее поколение ошибалось. Я был не прав, а мамы уже нет. Берегите своих родителей и свою Родину-Мать!» — написал Газманов в описании к ролику.

Примечательно, что исполнитель хита «Офицеры» сразу поддержал специальную операцию России на Украине. За это он регулярно поддается нападкам в Сети. 

газманов мама-родина маршал
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