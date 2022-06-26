Газета «ВЗГЛЯД» указала на главных фаворитов избирателей США 2024 года

Отмечается, что низкий рейтинг нынешнего американского лидера Джо Байдена не даст ему шанса рассчитывать на второй срок, в отличие от экс-президента Дональда Трампа. Его популярность в последнее время выросла на фоне политики действующей власти, отмечают обозреватели.