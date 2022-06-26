Газета «ВЗГЛЯД» указала на главных фаворитов избирателей США 2024 года

Выборы нового президента США в 2024 году станут знаменательным событием. Журналисты газеты «ВЗГЛЯД» уже раскрыли имена главных претендентов на пост главы государства.
Отмечается, что низкий рейтинг нынешнего американского лидера Джо Байдена не даст ему шанса рассчитывать на второй срок, в отличие от экс-президента Дональда Трампа. Его популярность в последнее время выросла на фоне политики действующей власти, отмечают обозреватели.
Главным кандидатом от демократов на данный момент является протеже Байдена Камала Харрис, а республиканцев может представить губернатор штата Флорида Рон Десантис.
Ранее Трамп заявил, что действия текущего правительства могут привести к началу третьей мировой войны.