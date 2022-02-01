Газета The Sun предупредила об опасности изменения цвета кожи и сыпи при «Омикроне»

Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса могут испытывать множество различных симптомов, однако некоторые из них являются следствием серьезных осложнений. Об этом говорится в материале газеты The Sun.

Согласно данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, к опасным симптомам заражения «Омикроном» относится бледный, серый или синеватый цвет кожи. Данный признак свидетельствует о низком уровне кислорода в крови. Еще одним симптомом может быть потрескивание и сухость губ, а также раздражение из-за повышенного потоотделения.

Помимо этого, у некоторых пациентов инфекция проявляется в виде появления зуда, сыпи, похожей на крапивницу, и экземы. Также одним из опасных признаков при заболевании COVID-19 является воспаление пальцев ног. Как отметили специалисты, чаще всего данный симптом встречается у детей и подростков.

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