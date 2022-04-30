Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на российское топливо

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Европе рассказали, как обойтись без ограничительных мер на поставки российского топлива. Об этом сообщает газета The Economist.
В материале отмечается, что европейским странам следует ввести высокие тарифы на энергоносители, которые покупаются у России. Авторы статьи считают, что таким образом Москва будет вынуждена снизить цены на поставки голубого топлива, чтобы иметь возможность конкурировать с другими экспортерами газа.
При этом авторы материала указали, что последствия могут быть непредсказуемыми, так как стоимость при таком варианте развитий будет трудно предугадать.
«В любом случае подобные меры могут спровоцировать Россию на дальнейшее сокращение поставок. Если тариф превратится в эмбарго, пусть будет так», — резюмировали британские журналисты.
Ранее главный экономист банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси заявил, что введение запрета на поставки российского газа приведет к концу света.