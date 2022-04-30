Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на российское топливо

В материале отмечается, что европейским странам следует ввести высокие тарифы на энергоносители, которые покупаются у России. Авторы статьи считают, что таким образом Москва будет вынуждена снизить цены на поставки голубого топлива, чтобы иметь возможность конкурировать с другими экспортерами газа.