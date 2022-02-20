Газета «Страна.ua»: увеличение поставок газа в ЕС поможет сохранить транзит через Украину

Транзит российского газа через Украину можно сохранить при увеличении объема поставок в Европу по долгосрочным контрактам, заявил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Он сообщил, что США пытались использовать российское «вторжение» на Украину, что помешать РФ добиться договоренностей с европейскими партнерами о новых контрактах.

«Россия ставит именно на них, предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке. Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину», — считает Минин.

Он также отметил, что Вашингтон хочет устранить проблему с дефицитом газа на европейском рынке, предоставляя свой СПГ по краткосрочным контрактам. Однако, по словам автора статьи, Киеву было бы выгодно сотрудничество с Россией.

«Именно в таком случае украинская труба не останется пустой даже после запуска "Северного потока — 2". Поэтому довольно удивительна радость некоторых украинских экспертов по поводу увеличения поставок американского сжиженного газа в Европу. Чем больше его там будет, тем меньше шансов на то, что украинская труба останется заполненной», — заключил Минин.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Польша и Украина уже вряд ли смогут приобретать у России дешевый газ.

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