Политика Соединенных Штатов, высказывающих угрозы Китаю из-за связей с Россией, напоминает Римскую империю. Об этом говорится в статье китайской газеты South China Morning Post.
По мнению журналистов, подобные маневры со стороны Вашингтона могут сыграть с ним злую шутку. Они подчеркнули, что американские власти сравнимы с «такой же жадной до власти Римской империей».
«Сегодня (госсекретарь США Энтони) Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона — Рима нашего времени», — следует из публикации.
В South China Morning Post напомнили Блинкену, что он является госсекретарем США, а не всего мира. По словам журналистов, для Вашингтона демократия и права человека являются лишь «красочным занавесом», за которым прячется «свирепый гегемон».