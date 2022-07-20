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Газета SCMP сравнила США с Римской империей из-за нападок на Китай

Газета SCMP сравнила США с Римской империей из-за нападок на Китай
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Политика Соединенных Штатов, высказывающих угрозы Китаю из-за связей с Россией, напоминает Римскую империю. Об этом говорится в статье китайской газеты South China Morning Post.

По мнению журналистов, подобные маневры со стороны Вашингтона могут сыграть с ним злую шутку. Они подчеркнули, что американские власти сравнимы с «такой же жадной до власти Римской империей».

«Сегодня (госсекретарь США Энтони) Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона — Рима нашего времени», — следует из публикации.

В South China Morning Post напомнили Блинкену, что он является госсекретарем США, а не всего мира. По словам журналистов, для Вашингтона демократия и права человека являются лишь «красочным занавесом», за которым прячется «свирепый гегемон».

Блинкен Китай США угрозы
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