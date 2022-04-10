Газета Financial Times посвятила статью «тени» Путина над выборами президента Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон и политик Марин Ле Пен ведут настоящую борьбу за пост главы государства. Журналисты американского издания Financial Times на фоне выборов выпустили статью с громким заголовком.
Соединенные Штаты не могли проигнорировать избирательный процесс во Франции и «роль» России в них.
«Тень Путина нависла над непредсказуемыми французскими выборами», – сказано в материале.
Эксперты отметили, что Макрон пару недель назад мог рассчитывать на легкую победу в президентских выборах. Политик надеялся заработать политические очки на посредничестве между Россией и Украиной, однако это дало обратный эффект.
Действующий глава государства не обратил внимание на рост цен на бензин и продукты, который обусловлен антироссийскими санкциями. При этом его оппонент Марин Ле Пен не допустила такой ошибки.
«Она ловко переориентировала свою кампанию, продвигая себя как защитника тех, кто больше всего пострадал от роста цен. Санкции против России, утверждает она, не должны навредить французскому народу. Она пообещала отменить налог на добавленную стоимость на корзину основных товаров и стереть повышение цен на бензин. Результаты опросов Ле Пен выросли, а у Макрона — упали», – написало издание Financial Times.