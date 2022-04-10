Газета Financial Times посвятила статью «тени» Путина над выборами президента Франции

«Она ловко переориентировала свою кампанию, продвигая себя как защитника тех, кто больше всего пострадал от роста цен. Санкции против России, утверждает она, не должны навредить французскому народу. Она пообещала отменить налог на добавленную стоимость на корзину основных товаров и стереть повышение цен на бензин. Результаты опросов Ле Пен выросли, а у Макрона — упали», – написало издание Financial Times.