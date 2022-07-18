Газета Die Welt сообщила об убытках курорта Баден-Баден без российских туристов

Отток россиян из Баден-Бадена начался после того, как из курхауса убрали флаг РФ, а над ратушей вывесили украинский стяг. Возмущение общественности вызвал и поступок местной кондитерской, которая изменила традиционное название пирога «Руссишер Цупфкухен» на «Цупфкухен». Владелец одного из магазинов на курорте отметил, что раньше «хорошо жили благодаря русским».