Газета Die Welt сообщила об убытках курорта Баден-Баден без российских туристов

Популярный среди россиян немецкий курорт Баден-Баден опустел впервые за 200 лет. Газета Die Welt сообщила, что город может не оправиться от потери основной массы отдыхающих.
Отток россиян из Баден-Бадена начался после того, как из курхауса убрали флаг РФ, а над ратушей вывесили украинский стяг. Возмущение общественности вызвал и поступок местной кондитерской, которая изменила традиционное название пирога «Руссишер Цупфкухен» на «Цупфкухен». Владелец одного из магазинов на курорте отметил, что раньше «хорошо жили благодаря русским».
«Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», — говорится в материале.
Примечательно, что многие состоятельные россияне спасли Баден-Баден от банкротства, вложив в него свои деньги. Сейчас же местные власти запрещают видным деятелям культуры из РФ выступать в городе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал, что будет с туризмом в России после отмены антиковидных ограничений, передает «Вечерняя Москва».