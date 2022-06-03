Газета «Челнинские известия» и Медиагруппа «Патриот» стали информационными партнерами

«Сегодня мы с радостью объявляем о начале сотрудничества с нашим новым партнером, с изданием “Челнинские известия”. Все больше региональных СМИ становятся нашими партнерами, и это очень способствует поддержанию высокого уровня журналистики в стране и обеспечению позитивного информационного пространства», — приводятся слова Столярчука на сайте медиагруппы.