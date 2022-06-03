Газета «Челнинские известия» и Медиагруппа «Патриот» стали информационными партнерами

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал нового информационного партнера — газету «Челнинские известия».
«Челнинские известия» продолжают свою работу с 1930 года, сайт издания ежедневно посещают более 20 тысяч уникальных пользователей. Газета является одним из самых цитируемых СМИ Республики Татарстан.
«Сегодня мы с радостью объявляем о начале сотрудничества с нашим новым партнером, с изданием “Челнинские известия”. Все больше региональных СМИ становятся нашими партнерами, и это очень способствует поддержанию высокого уровня журналистики в стране и обеспечению позитивного информационного пространства», — приводятся слова Столярчука на сайте медиагруппы.
Главный редактор издания «Челнинские известия» Зульфия Султанова заявила о важности предоставления людям объективной и актуальной информации в такое непростое для всех время.