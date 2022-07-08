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Гайдай: российские войска после освобождения Лисичанска продолжают наступление в Донбассе

Гайдай: российские войска после освобождения Лисичанска продолжают наступление в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Назначенный украинскими властями глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВС РФ не брали «оперативную паузу» и активно развивают наступление в Донбассе.

Отметим, что Минобороны РФ после освобождения Лисичанска от украинских силовиков заявило о приостановке боевых действий на Луганском направлении. Подчеркивалось, что российские войска проводят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Примечательно, что британская разведка позднее подтвердила эту информацию.

Гайдай же не согласен с подобными утверждениями. Он заявил, что союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР продолжают наступательные действия.

вс рф Донбасс наступление
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