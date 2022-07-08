Гайдай: российские войска после освобождения Лисичанска продолжают наступление в Донбассе

Отметим, что Минобороны РФ после освобождения Лисичанска от украинских силовиков заявило о приостановке боевых действий на Луганском направлении. Подчеркивалось, что российские войска проводят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Примечательно, что британская разведка позднее подтвердила эту информацию.