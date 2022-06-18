Гай Ричи станет режиссером киноверсии мультфильма Disney “Геркулес”

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Кадр из мультфильма “Геркулес”
Британский режиссер Гай Ричи (“Карты, деньги, два ствола”, “Большой куш”, “Джентльмены”) станет режиссером киноверсии классического мультфильма студии Disney “Геркулес” 1997 года — об этом сообщает издание Deadline.
Работать над картиной будет продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, выпустившая фильм “Мстители: Финал”. Черновой вариант сценария написал Дэйв Каллахэм (“Шан-Чи и легенда десяти колец”), другие авторы внесут в него правки — в настоящий момент AGBO ищет сценаристов для проекта.
Гай Ричи
Анимационный фильм “Геркулес” режиссеров Рона Клементса и Джона Маскера представляет собой мюзикл, саундтреки для которого написал Алан Менкен, работавший над “Русалочкой”, “Красавицей и чудовищем”, “Покахонтас” и “Аладдином”. Сюжет картины строится вокруг жизни и подвигов персонажа греческой мифологии Геракла, сына Зевса и Алкмены.
Ранее Гай Ричи снял киноадаптацию мультфильма Disney “Аладдин”, которая вышла в 2019 году.
Источник
Deadline
Фото
Gettyimages.ru / Кадр из фильма