Гай Ричи станет режиссером киноверсии мультфильма Disney “Геркулес”

Кадр из мультфильма “Геркулес”

Британский режиссер Гай Ричи (“Карты, деньги, два ствола”, “Большой куш”, “Джентльмены”) станет режиссером киноверсии классического мультфильма студии Disney “Геркулес” 1997 года — об этом сообщает издание Deadline.

Работать над картиной будет продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, выпустившая фильм “Мстители: Финал”. Черновой вариант сценария написал Дэйв Каллахэм (“Шан-Чи и легенда десяти колец”), другие авторы внесут в него правки — в настоящий момент AGBO ищет сценаристов для проекта.

Гай Ричи

Анимационный фильм “Геркулес” режиссеров Рона Клементса и Джона Маскера представляет собой мюзикл, саундтреки для которого написал Алан Менкен, работавший над “Русалочкой”, “Красавицей и чудовищем”, “Покахонтас” и “Аладдином”. Сюжет картины строится вокруг жизни и подвигов персонажа греческой мифологии Геракла, сына Зевса и Алкмены.

Ранее Гай Ричи снял киноадаптацию мультфильма Disney “Аладдин”, которая вышла в 2019 году.