Гаврилов: накачивание Украины западным оружием вынудит Россию перейти к жестким ответным действиям

В случае продолжения поставок оружия западными странами на территорию Украины, Россия может перейти к более жестким ответным действиям. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам российского дипломата, характеристики вооружений, поставляемых странами Запада киевскому режиму, представляют потенциальную угрозу для российских граждан. В этом случае ВС РФ будут отодвигать украинских националистов от своих границ пропорционально дальности действия поставляемых странами НАТО на Украину ракетных комплексов.