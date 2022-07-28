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Гаврилов: накачивание Украины западным оружием вынудит Россию перейти к жестким ответным действиям

Гаврилов: накачивание Украины западным оружием вынудит Россию перейти к жестким ответным действиям
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

В случае продолжения поставок оружия западными странами на территорию Украины, Россия может перейти к более жестким ответным действиям. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам российского дипломата, характеристики вооружений, поставляемых странами Запада киевскому режиму, представляют потенциальную угрозу для российских граждан. В этом случае ВС РФ будут отодвигать украинских националистов от своих границ пропорционально дальности действия поставляемых странами НАТО на Украину ракетных комплексов.

западное оружие Россия Украина
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