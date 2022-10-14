Гастроэнтеролог Якушев дал советы по восстановлению кишечника после болезни

«Второй важный аспект — диета. Чтобы полноценно восстановить состав микробиомы после вирусной инфекции, необходимо дать пищу нашим защитникам кишечника. Малыми порциями необходимо принимать термически и механически обработанную пищу. Не стоит налегать на жареное, соленое, газировку», — добавил Якушев в беседе с изданием «Вести Подмосковья».