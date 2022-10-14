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Гастроэнтеролог Якушев дал советы по восстановлению кишечника после болезни

Гастроэнтеролог Якушев дал советы по восстановлению кишечника после болезни
pxhere.com

Поддерживать желудочно-кишечный тракт в хорошем состоянии очень сложно, но необходимо. Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, как восстановить микрофлору кишечника после болезни.

В первую очередь медик посоветовал ежедневно гулять не менее 40 минут. По его словам, это снижает вздутие живота на 30%.

«Второй важный аспект — диета. Чтобы полноценно восстановить состав микробиомы после вирусной инфекции, необходимо дать пищу нашим защитникам кишечника. Малыми порциями необходимо принимать термически и механически обработанную пищу. Не стоит налегать на жареное, соленое, газировку», — добавил Якушев в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Также врач порекомендовал принимать только те лекарства, которые выпишет специалист после осмотра. Как правило, терапевты прописывают кишечные антисептики, спазмолитики и препараты для нормализации моторики ЖКТ, резюмировал Якушев.

болезнь восстановление кишечник
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