Гастроэнтеролог Вялов призвал не лечить язву желудка картофельным соком

Гастроэнтеролог Вялов призвал не лечить язву желудка картофельным соком Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Картофель многие считают народным средством для лечения болезней желудка. Но такая «диета» может усугубить состояние пациента, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

На различных форумах пользователи делятся советами, как вылечить язву желудка. Многие рекомендуют пить картофельный сок дважды в день за час до еды. Но от такого метода лучше отказаться, написал врач в Instagram.

«Действительно, зачем делать операцию, проходить химиотерапию, ведь можно просто выпить стаканчик картофельного сока? Это недорого, не больно, не тошнит, не нужно ходить в больницу. Сок никого ни от чего не вылечит», — высказался Вялов.

Некоторые считают, что картофель является подходящим средством при гастрите. Граждане обещают, что самочувствие пациента улучшится за четыре недели самостоятельно, а при язве через восемь недель. По словам врача, люди способны вылечиться за этот же срок и без корнеплода, но есть риск тяжелых осложнений без рекомендаций врача.

 
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