Гастроэнтеролог Вялов посоветовал обращаться к врачу при болях в боку и коме в горле

Боль в правом боку может свидетельствовать о холецистите. При воспалении желчного пузыря боль отдает в спину. Возможно повышение температуры тела и появления горечи во рту, а также кома в горле. Что касается болей в самом желудке, в последнее время они часто возникают у тех, кто переболел коронавирусом, отмечает телеканал «360». Например, COVID-19 может спровоцировать «перерождение» гастрита в язву.