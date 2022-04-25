Гастроэнтеролог Вялов посоветовал обращаться к врачу при болях в боку и коме в горле

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Боль в органах желудочно-кишечного тракта в некоторых случаях требует незамедлительного обращения к врачу. Когда без помощи медика не обойтись, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Кровотечение из желудочно-кишечного тракта — это самое опасное явление из всех возможных, отметил Сергей Вялов. Для него характерны тошнота, слабость, повышенное потоотделение и изменение цвета кала, добавил собеседник «Москвы 24».
«Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов», — предупредил гастроэнтеролог.
Боль в правом боку может свидетельствовать о холецистите. При воспалении желчного пузыря боль отдает в спину. Возможно повышение температуры тела и появления горечи во рту, а также кома в горле. Что касается болей в самом желудке, в последнее время они часто возникают у тех, кто переболел коронавирусом, отмечает телеканал «360». Например, COVID-19 может спровоцировать «перерождение» гастрита в язву.