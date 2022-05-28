Гастроэнтеролог Исайкина указала на пользу тыквы и черной смородины для работы ЖКТ

«Такие продукты перевариваются долго и при этом благотворно сказываются на пищеварительной системе, активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину», — приводит слова Исайкиной АГН «Москва».