Гастроэнтеролог Исайкина указала на пользу тыквы и черной смородины для работы ЖКТ

Употребление тыквы и черной смородины положительно влияет на здоровье кишечника, сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. Сеченова Мария Исайкина.
По словам специалиста, для успешной работы ЖКТ необходимо следовать сбалансированному рациону. Например, включать в него овощи и фрукты, которые известны высоким содержанием клетчатки.
«Такие продукты перевариваются долго и при этом благотворно сказываются на пищеварительной системе, активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину», — приводит слова Исайкиной АГН «Москва».
Помимо тыквы и смородины, медик рекомендовала есть свежую морковь, бананы, сливы, груши, яблоки. Пользу также может принести употребление листовой зелени.