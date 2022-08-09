Гастроэнтеролог Габуев заявил, что какао способствует похудению

Какао обладает высокой калорийностью, однако может помочь в борьбе с лишним весом. Об этом сообщил терапевт, врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
По словам специалиста, данный напиток способствует похудению за счет уменьшения аппетита. Такой эффект обеспечивается благодаря его питательности. В связи с этим какао можно пить во время диеты для поддержания формы.
«Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две», — заявил Габуев в интервью URA.RU.
Наряду с этим медик рассказал о полезном влиянии напитка на сердечно-сосудистую систему. Так, какао богато флавоноидами, которые увеличивают уровень «хорошего» холестерина в организме, улучшают кровоток и уменьшают артериальное давление.