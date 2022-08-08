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Гастроэнтеролог Бережная заявила о риске сахарного диабета из-за домашних алкогольных настоек

Гастроэнтеролог Бережная заявила о риске сахарного диабета из-за домашних алкогольных настоек
pxhere.com

Домашние алкогольные настойки могут нанести вред организму, предупредила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Качественный алкоголь можно приготовить только на специальном оборудовании и при соблюдении особых технологий. В сделанном на кухне напитке может появиться патогенная микрофлора, которая грозит отравлением, передает «Газета.Ru».

«Начнем с того, что в принципе никому не полезен алкоголь. В домашних винах много эфирных и сивушных масел, они небезопасны для поджелудочной железы и почек, дают большую нагрузку на все системы и органы», — предупредила специалист.

Она добавила, что добавление большого количества сахара в настойку может привести к развитию диабета второго типа. Сахар также усиливает воспалительные процессы в организме.

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