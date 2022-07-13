Гаспарян указал на лицемерие Шевчука, перечислившего деньги украинским беженцам

Раскритиковавший спецоперацию на Украине лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перечислил гонорары от всех последних концертов на помощь украинским беженцам. Политолог Армен Гаспарян высказался на этот счет в личном Telegram-канале, напомнив, что последние восемь лет Шевчука почему-то не интересовала судьба жителей Донбасса.
«Просто напомню, что за 8 лет ежедневных убийств русских на Донбассе, он подобной щедростью не отличался», — высказался Гаспарян, тем самым указав на лицемерие лидера «ДДТ».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.