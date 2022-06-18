Гаспарян рассказал, как накажут возвращающихся в Россию звезд после побега за границу

Часть уехавших из России на фоне спецоперации звезд отечественного шоу-бизнеса стала возвращаться обратно. Политолог Армен Гаспарян рассказал, как накажут приехавших обратно артистов, передает портал EADaily.
Отмечается, что покинувшие ранее РФ артисты стали потихоньку возвращаться к прежней деятельности на территории страны. Например, ведущий Иван Ургант сообщил о начале работы над новым шоу для Первого канала, актриса Ингеборга Дапкунайте стала развивать личный фестиваль «Вдохновение», а певица Манижа вновь нырнула с головой в музыкальную деятельность.
При этом Армен Гаспарян уверен, что изменение позиции многих звезд связано с их невостребованностью за границей. Ведь из-за этого они попросту не могут заработать столько же, сколько в России.
«Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, — там она просто никому не нужна, но ни один человек в здравом уме, при выборе, условно, пойти на концерт Rolling Stones или Iron Maiden или посетить концерт “Ногу свело”, не выберет последнее. Мне кажется, что голосовать здесь должен рублем прежде всего сам зритель», — подчеркнул политолог.
В заключение Гаспарян порекомендовал россиянам не посещать концерты артистов, критикующих РФ.