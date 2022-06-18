Гаспарян рассказал, как накажут возвращающихся в Россию звезд после побега за границу

«Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, — там она просто никому не нужна, но ни один человек в здравом уме, при выборе, условно, пойти на концерт Rolling Stones или Iron Maiden или посетить концерт “Ногу свело”, не выберет последнее. Мне кажется, что голосовать здесь должен рублем прежде всего сам зритель», — подчеркнул политолог.