Гаспарян объяснил интерес Запада к «незаметной» Тихановской отсутствием альтернативы

Запад продолжает поддерживать белорусскую экс-домохозяйку, а ныне политика Светлану Тихановскую, хотя фактически ее силы почти иссякли. Политолог Армен Гаспарян полагает, что она, несмотря на слабую поддержку населения, — единственный вариант для Запада, передает «ПолитПазл».

Белоруссию захлестнули протесты и беспорядки летом 2020 года после того, как были объявлены результаты президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако белорусская оппозиция решила опротестовать результаты плебисцита, обвинив власти в фальсификациях. Эту риторику активно поддерживали западные страны, которые практически провозгласили Светлану Тихановскую (проигравшую на выборах) неофициальным президентом республики.

Прошло порядка полутора лет, а деятельность Тихановской, обосновавшейся в Европе, привлекает все меньше внимания общественности и СМИ. Тем не менее, Запад продолжает активно поддерживать женщину. По мнению Армена Гаспаряна, дело в том, что в Белоруссии так и не появилось более удачной кандидатуры, на которую могли бы сделать ставку на Западе.

«Вы знаете, не на кого просто менять. [Франтишек] Вечорко оказался не про то, хотя человек все возможные грантовые курсы окончил. Его же позиционировали чуть ли не подпольным светочем – если не Энгельс, то по крайней мере Каутский. Но оказалось, что как бы не про него история», — констатировал Гаспарян.

Ранее норвежский парламент выдвинул Светлану Тихановскую в качестве претендента на Нобелевскую премию мира.

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