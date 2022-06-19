Гарнитура дополненной реальности второго поколения от Apple получит дисплей с плотностью пикселей в 4000 DPI

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В сети появились слухи о новой гарнитуре дополненной реальности Apple. Причём речь идёт о модели второго поколения, хотя даже первое пока не выпущено. Утверждается, что эта модель получит дисплей с пиксельной плотностью до 4000 пикселей на дюйм (Dots per inch, DPI).





По слухам, эти дисплеи будет выпускать LG, она должна была начать массовое производство панелей micro-OLED. Такие экраны отличаются высоким уровнем яркости и потребляют сравнительно мало энергии. Аналогичные экраны, вероятно, готовит и Sony. К слову, в первой версии гарнитуры будут Micro-OLED экраны именно японской компании.

При этом ранее говорилось, что Apple планирует использовать дисплеи с плотностью в 3000 пикселей на дюйм, а также вывести их на рынок. Разработкой занималась AP Systems, она же ведёт разработку и моделей на 4000 пикселей на дюйм.

Отметим, что новые экраны должны появиться к 2024 году, так что примерно на то же время можно ожидать появления и самой гарнитуры второго поколения. Помимо этого, в том же году ожидается появление очков дополненной реальности Apple. аналитик Джефф Пу полагает, что они появятся в конце 2024 года.

Как ожидается, новые AR-очки будут сильно зависеть от iPhone из-за конструктивных особенности. То есть, по сути, они будут просто носимым вараантом дисплея, а не автономным устройством.