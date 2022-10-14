Технологии04

Гарнитура Apple Mixed Reality получит сканер сетчатки глаза для аутентификации пользователей

Гарнитура Apple Mixed Reality получит сканер сетчатки глаза для аутентификации пользователей

Согласно свежим данным, гарнитура смешанной реальности Apple получит сканер радужной оболочки глаза, посредством которого будет происходить биометрическая аутентификация. 


Такое решение позволит непосредственно из гарнитуры проводить различные платежи, входить в учётные записи и так далее. То есть по сути это будет новая версия Face ID, только на основе других технологий. 

Такая технология позволит в том числе легко использовать одну гарнитуру для нескольких пользователей. 

Напомним, гарнитуре Apple также приписывают 14 камер для отслеживания окружающей обстановки и захвата движений, включая две камеры, которые будут направлены на ноги пользователя. Ожидается, что устройство могут представить в конце текущего года или в начале следующего. 

apple
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