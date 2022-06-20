Гармаш сыграл друга Геннадия в фильме о Чебурашке

По словам создателей ленты, Чебурашка будет не игрушкой, а настоящим зверьком. Герой попадет в маленький город у моря, где познакомиться с необщительным садовником Геннадием, которого сыграл Гармаш. В картине также появилась директор шоколадной фабрики в исполнении Елены Яковлевой, которая оказалась главным антагонистом фильма.