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Гармаш сыграл друга Геннадия в фильме о Чебурашке

Гармаш сыграл друга Геннадия в фильме о Чебурашке
Valery Lukyanov/Russian Look/Globallookpress

Актер Сергей Гармаш снялся в фильме «Чебурашка», премьера которого ожидается в следующем году. Его герой стал прообразом крокодила Гены.

По словам создателей ленты, Чебурашка будет не игрушкой, а настоящим зверьком. Герой попадет в маленький город у моря, где познакомиться с необщительным садовником Геннадием, которого сыграл Гармаш. В картине также появилась директор шоколадной фабрики в исполнении Елены Яковлевой, которая оказалась главным антагонистом фильма.

Ленту начали снимать в Сочи в прошлом году. Финальные кадры делали в Московской области в июне. Фильм выйдет 1 января 2023 года.

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RusNewsToday24
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