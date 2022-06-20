Гармаш сыграл друга Геннадия в фильме о Чебурашке

Актер Сергей Гармаш снялся в фильме «Чебурашка», премьера которого ожидается в следующем году. Его герой стал прообразом крокодила Гены.
По словам создателей ленты, Чебурашка будет не игрушкой, а настоящим зверьком. Герой попадет в маленький город у моря, где познакомиться с необщительным садовником Геннадием, которого сыграл Гармаш. В картине также появилась директор шоколадной фабрики в исполнении Елены Яковлевой, которая оказалась главным антагонистом фильма.
Ленту начали снимать в Сочи в прошлом году. Финальные кадры делали в Московской области в июне. Фильм выйдет 1 января 2023 года.