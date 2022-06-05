Гарик Сукачев прокомментировал происходящие на Украине события

Певец Гарик Сукачев решил высказаться о ситуации на мировой арене. Артист процитировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича из композиции «Самая тихая песня».
Сукачев порассуждал о происходящем на Украине в своем Telegram-канале. При этом исполнитель выразил надежду, что цитатой ответил на все вопросы поклонников касательно своего отношения ко всем событиям.
«Есть на свете вещь, которую никак я не могу понять. Чем у человека меньше слов, тем громче будет он кричать. Если человеку будет, что сказать — он лучше промолчит. И лишь только тот, кому нечего сказать громче всех кричит», — написал Сукачев.
Ранее стало известно, что фирма Андрея Макаревича «Самый смак» попала под санкции. США и Евросоюз внесли компанию в ограничительный список