Новости02

Гарик Сукачев прокомментировал происходящие на Украине события

Гарик Сукачев прокомментировал происходящие на Украине события
globallookpress/Anton Belitsky

Певец Гарик Сукачев решил высказаться о ситуации на мировой арене. Артист процитировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича из композиции «Самая тихая песня».

Сукачев порассуждал о происходящем на Украине в своем Telegram-канале. При этом исполнитель выразил надежду, что цитатой ответил на все вопросы поклонников касательно своего отношения ко всем событиям.

«Есть на свете вещь, которую никак я не могу понять. Чем у человека меньше слов, тем громче будет он кричать. Если человеку будет, что сказать — он лучше промолчит. И лишь только тот, кому нечего сказать громче всех кричит», — написал Сукачев.

Ранее стало известно, что фирма Андрея Макаревича «Самый смак» попала под санкции. США и Евросоюз внесли компанию в ограничительный список

Макаревич сукачев Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.