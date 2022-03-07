Гарик Харламов разоблачил русофобский фейк с Украины

Гарик Харламов разоблачил русофобский фейк с Украины Культура
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Известный российский шоумен Гарик Харламов через соцсети пресек русофобский фейк о себе, автором которого выступил украинский комик Александр Сас.

Харламов на своей странице в Инстаграме опубликовал обращение к поклонникам и всем тем, кто следит за его творчеством. Артист признался, что не мог не отреагировать на волну фейков о себе, появившихся в Сети. Он назвал ложным распространенное сообщение с голосовым обращением с русофобским акцентом.

«С призывами и агитацией. Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой», – указал артист.

По словам Харламова, речь идет о пародии, выполненной украинским комиком Александром Сасом. Шоумен подтвердил, что никогда не позволял себе высказываний о том, что ему стыдно быть русским. Он назвал Россию своей Родиной, отметив, что гордится ею.

 
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Гарик Харламов
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