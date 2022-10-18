гарантированно до 80 Гбит/с и до 120 Гбит/с при необходимости

Организация USB Implementers Forum (USB-IF) опубликовала новые спецификации для USB4 v2.0. Как и предполагалось, стандарт сможет обеспечить скорость передачи данных до 80 Гбит/с в обе стороны. Это вдвое больше, чем первая версия USB4 и Thunderbolt 4.





Скорость до 80 Гбит/с доступна на новых активных кабелях USB Type-C. Существующие пассивные смогут обеспечить только 40 Гбит/с. При этом есть возможность передавать данные на скорости до 120 Гбит/с в одном направлении. В другом же она составит до 40 Гбит/с. То есть общая пропускная способность в обе стороны составляет максимально 160 Гбит/с. Наконец, заявлена возможность передачи данных со скоростью до 20 Гбит/с в рамках стандарта USB 3.2.

Заявлена полная обратная совместимость с первой версией USB4, USB 3.2 и USB 2.0. Также новый стандарт поддерживает DisplayPort 2.1, что даёт возможность выводить 4K-видео с частотой до 240 Гц или 10K с частотой 60 Гц. Помимо этого, по тому же кабелю можно передавать и питание для дисплея — заявлена поддержка до 240 Вт мощности. Можно даже запитать ноутбук от монитора.

Первые решения с поддержкой USB4 v2.0 ожидаются в 2023 году, но точных сроков пока нет.