Ганчев сообщил о начале работы военных комендатур в Харьковской области

Военные комендатуры начали работу в Харьковской области, поэтому название администрации преобразовано в военно-гражданскую (ВГА), заявил ее глава Виталий Ганчев.
Отмечается, что 17 июля состоялось рабочее совещание руководителей районных администраций. По имеющейся информации, на нем обсуждались вопросы подготовки к учебному году и отопительному сезону в регионе.
«В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую», — говорится в сообщении.
Ранее власти Запорожской области призвали президента Украины Владимира Зеленского вывести войска и прекратить оккупацию.