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Ганчев сообщил о начале работы военных комендатур в Харьковской области

Ганчев сообщил о начале работы военных комендатур в Харьковской области
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Военные комендатуры начали работу в Харьковской области, поэтому название администрации преобразовано в военно-гражданскую (ВГА), заявил ее глава Виталий Ганчев.

Отмечается, что 17 июля состоялось рабочее совещание руководителей районных администраций. По имеющейся информации, на нем обсуждались вопросы подготовки к учебному году и отопительному сезону в регионе.

«В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую», — говорится в сообщении.

Ранее власти Запорожской области призвали президента Украины Владимира Зеленского вывести войска и прекратить оккупацию.

вга комендатура харьков
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