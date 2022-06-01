Gallup: почти половина американцев оценили экономические условия как «плохие»

Отмечается, что аналогичный опрос в апреле показывал более оптимистичные настроения американцев. Так, оценку «плохо» экономической ситуации в стране поставили 42% опрошенных, «хорошо» — 20%. Вероятно, отмечается в исследовании, экономический пессимизма американцев достиг исторического максимума со времен Великой рецессии. В прошлом году ничего подобных настроений не наблюдалось, однако с началом 2022 года, все пошло по наклонной.