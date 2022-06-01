Gallup: почти половина американцев оценили экономические условия как «плохие»

Возросло число американцев, оценивающих экономическую обстановку в стране, как плохую. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским социологическим институтом Gallup, передает РИА Новости.
Исследование показало, что лишь 14% американцев считают текущие экономические условия хорошими или отличным. В три раза больше тех, кто придерживается противоположного мнения — 46% респондентов заявили, что обстановку можно назвать плохой. Еще 39% американцев оценили ситуацию как «достаточно удовлетворительную».
Отмечается, что аналогичный опрос в апреле показывал более оптимистичные настроения американцев. Так, оценку «плохо» экономической ситуации в стране поставили 42% опрошенных, «хорошо» — 20%. Вероятно, отмечается в исследовании, экономический пессимизма американцев достиг исторического максимума со времен Великой рецессии. В прошлом году ничего подобных настроений не наблюдалось, однако с началом 2022 года, все пошло по наклонной.
«В первом квартале экономический рост сократился, и, если во втором квартале будет наблюдаться аналогичное снижение объема производства, США подпадут под обычное определение рецессии, используемое экономистами. Такое обозначение может еще больше подорвать экономическую уверенность США», — резюмировали авторы социологического опроса.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что американцев вывели из себя решения президента США Джо Байдена по украинским беженцам.