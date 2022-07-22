Галкин запечатлел Пугачеву без фильтров и шиньона, приведя в восторг поклонников певицы

Юморист Максим Галкин вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой перебрался в Израиль и не раз выходил на связь с поклонниками и подписчиками, а вот Примадонна редко появлялась в кадре. Но Галкин все-таки поймал момент и поделился кадрами со знаменитой певицей без какой-либо обработки.
Как рассказали авторы портала Teleprogramma.pro, после нескольких зарубежных концертов Галкина он и его супруга решили отдохнуть в Юрмале. Недавно пара отправилась в гости, и Галкин успел поймать момент, засняв, как он с Пугачевой едут в автомобиле. Примадонна попросила мужа «красиво снять», опасаясь, что ее назовут «постаревшей».
«Подожди! Ну я как могу! Без фильтров — естественная красота», — отвечал Галкин, продолжая снимать.
Поклонники наконец увидели любимую певицу как есть, с короткой челкой и без шиньона, и пришли в восторг от того, как хорошо удается выглядеть Пугачевой в 73 года. В комментариях под видеороликом, который Галкин разместил в соцсетях, Примадонну засыпали комплиментами.