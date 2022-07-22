Галкин запечатлел Пугачеву без фильтров и шиньона, приведя в восторг поклонников певицы

Поклонники наконец увидели любимую певицу как есть, с короткой челкой и без шиньона, и пришли в восторг от того, как хорошо удается выглядеть Пугачевой в 73 года. В комментариях под видеороликом, который Галкин разместил в соцсетях, Примадонну засыпали комплиментами.