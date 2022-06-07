Галкин язвительно высказался о Скабеевой и Соловьеве на концерте в Израиле

Галкин со сцены резко высказался о проведении специальной операции России на Украине и пожаловался, что его в родной стране стали называть предателем, пишет «Царьград». Кроме этого, он в шутку упомянул об антискандинавских настроениях в стране из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.