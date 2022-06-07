Галкин язвительно высказался о Скабеевой и Соловьеве на концерте в Израиле

Шоумен Максим Галкин высказался о телеведущих Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеве во время одного из своих концертов в Израиле.
Галкин со сцены резко высказался о проведении специальной операции России на Украине и пожаловался, что его в родной стране стали называть предателем, пишет «Царьград». Кроме этого, он в шутку упомянул об антискандинавских настроениях в стране из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
«Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом группы ABBA», — язвительно высказался шоумен перед израильской публикой.
Галкин покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Телеведущий перебрался в Израиль, откуда неоднократно оскорблял родину и ее жителей.
Вместе с ним из страны уехала его жена певица Алла Пугачева и их дети. Сама Примадонна заявляла, что планирует вернуться домой к осени 2022 года, когда начнется новый учебный год. Юморист же продолжает анонсировать все новые выступления за границей.