Галкин вспомнил, как евреи просили его перевезти спиртное через границу

Однажды после выступления в Хайфе к Галкину подошла женщина. Она упрекнула его из-за того, что юморист сделал слишком низкие цены на билеты. По мнению той неизвестной, Галкин достаточно талантлив, чтобы брать с евреев больше. Еще один случай произошел в аэропорту.