Галкин вспомнил, как евреи просили его перевезти спиртное через границу

Шоумен Максим Галкин на одном из своих концертов в Израиле вспомнил о произошедших с ним забавных ситуациях с участием местных жителей.
Однажды после выступления в Хайфе к Галкину подошла женщина. Она упрекнула его из-за того, что юморист сделал слишком низкие цены на билеты. По мнению той неизвестной, Галкин достаточно талантлив, чтобы брать с евреев больше. Еще один случай произошел в аэропорту.
«Другая женщина в аэропорту подходит: “Максим, я не ожидала вас увидеть. Пронесите две бутылки водки через границу”. Ну они же решат, что я алкоголик. А она мне: “Так вы скажите, что для [жены, певицы Аллы] Пугачевой”. Гениально», — рассказал Галкин.
Напомним, Галкин вместе со своей семьей покинул Россию в начале марта. На данный момент шоумен активно занимается концертной деятельностью. По словам его супруги певицы Пугачевой, звездная семья планирует вернуться на родину лишь к осени.