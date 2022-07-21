Галкин возмущенно заявил, что Пугачева добровольно покинула Россию

Перебравшийся в Израиль юморист Максим Галкин заявил, что его супруга Алла Пугачева добровольно покинула Россию. Шоумен после начала спецоперации по защите Донбасса раскритиковал РФ и вместе с женой и детьми уехал за границу.
Как рассказали авторы solenka.info, недавно одна из подписчиц Галкина обратилась к нему с требованием вернуть Пугачеву домой, якобы юморист может жить и выступать где ему вздумается, но Примадонна должна быть в России. Галкин в ответ заверил, что его супруга в состоянии сама принять решение, где и с кем ей быть.
«Что значит “Аллочку верните” — она что, шифоньер?» — возмутился Галкин, подчеркнув, что Пугачева уехала из России по собственной воле.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.