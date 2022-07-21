Галкин возмущенно заявил, что Пугачева добровольно покинула Россию

Как рассказали авторы solenka.info, недавно одна из подписчиц Галкина обратилась к нему с требованием вернуть Пугачеву домой, якобы юморист может жить и выступать где ему вздумается, но Примадонна должна быть в России. Галкин в ответ заверил, что его супруга в состоянии сама принять решение, где и с кем ей быть.