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Галкин рассказал, что его заподозрили в проблемах с потенцией

Галкин рассказал, что его заподозрили в проблемах с потенцией
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Шоумен и юморист Максим Галкин рассказал о странной беседе с одной из жительниц Израиля.

Галкин не только занимается концертной деятельностью, но и довольно часто посещает израильские пляжи. Судя по всему, выходы юмориста на публику не всегда проходят спокойно. В своем микроблоге артист поделился историей интимного характера.

«Одна дама на пляже у меня спросила, что я делаю в Израиле, зачем приехал? И так подозрительно прищурилась: “Я-то знаю, что мужики после 40 [лет] сюда ездят лечить то, что упало. Неужели?”» — сказал Галкин.

Шоумен был крайне смущен столь откровенным вопросом, но решил все же внести ясность и заявил, что пока что у него «упало только зрение».

Напомним, Галкин вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой уехал из России в начале марта. На данный момент юморист занят концертной деятельностью в Израиле, позже он планирует посетить и другие страны в рамках своего тура.

галкин Израиль потенция
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RusNewsToday24
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