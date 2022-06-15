Галкин рассказал, что его заподозрили в проблемах с потенцией

Шоумен и юморист Максим Галкин рассказал о странной беседе с одной из жительниц Израиля.
Галкин не только занимается концертной деятельностью, но и довольно часто посещает израильские пляжи. Судя по всему, выходы юмориста на публику не всегда проходят спокойно. В своем микроблоге артист поделился историей интимного характера.
«Одна дама на пляже у меня спросила, что я делаю в Израиле, зачем приехал? И так подозрительно прищурилась: “Я-то знаю, что мужики после 40 [лет] сюда ездят лечить то, что упало. Неужели?”» — сказал Галкин.
Шоумен был крайне смущен столь откровенным вопросом, но решил все же внести ясность и заявил, что пока что у него «упало только зрение».
Напомним, Галкин вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой уехал из России в начале марта. На данный момент юморист занят концертной деятельностью в Израиле, позже он планирует посетить и другие страны в рамках своего тура.