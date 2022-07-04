Галкин раскрыл причины конфликта с Масляковым 20-летней давности

Около 20 лет назад Масляков пригласил коллегу стать членом жюри одной из игр КВН. Галкин с удовольствием согласился, но, как выяснилось позже, не до конца понял правила «закулисной игры». Как утруждает сам юморист, ведущего программы не устроили оценки, которые он выставлял командам.