Галкин раскрыл причины конфликта с Масляковым 20-летней давности

Пародист Максим Галкин давным-давно поссорился с продюсером и ведущим КВН Александром Масляковым. Спустя два десятка лет артист раскрыл причины конфликта, передает портал blitz.plus.
Многие зрители Первого канала не смогут вспомнить, чтобы Галкин и Масляков участвовали в общих проектах. Однако подобный эпизод все-таки был, как раз и став камнем преткновения в их отношениях.
Около 20 лет назад Масляков пригласил коллегу стать членом жюри одной из игр КВН. Галкин с удовольствием согласился, но, как выяснилось позже, не до конца понял правила «закулисной игры». Как утруждает сам юморист, ведущего программы не устроили оценки, которые он выставлял командам.
«С тех пор как-то у нас не складывается. Хотя я с большим уважением отношусь к КВН. Неважно, бывает. Может быть, я не понял правила игры», — пояснил муж Аллы Пугачевой.
Ранее певец Сергей Минаев заявил, что уверен в возвращении Галкина и Пугачевой в Россию.