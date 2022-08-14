Галкин прошелся по поддержавшим спецоперацию Бабкиной и Долиной

Максим Галкин в последнее время дает концерты только за границей по понятным причинам. С зарубежных сцен артист критикует и высмеивает российских властей и звезд шоу-бизнеса.
На последнем выступлении юморист попытался задеть Надежду Бабкину и Ларису Долину. Известно, что обе выступают за проведение специальной военной операции и поддерживают РФ во всех ее начинаниях.
«Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину», — задался вопросом Галкин.
Галкин покинул Россию 24 февраля вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Семья обосновалась в Израиле, однако позже переехала в Юрмалу, где у артиста недавно завершился концертный тур.