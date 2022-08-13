Галкин пригрозил расправой «горящим маслом» за покушение на свой замок в деревне Грязь

Артист эстрады, шоумен и телеведущий Максим Галкин с конца февраля отсутствует в России. После отъезда мужа певицы Аллы Пугачевой за рубеж появились слухи, что их замок в деревне Грязь могут конфисковать. Как выяснилось, расставаться со своей недвижимостью Галкин не намерен.
Как отметил шоумен во время концерта в латвийском городе Роя, просто так их с Примадонной замок никто не отберет: если понадобиться — Галкин, по его словам, готов вылить на голову непрошенным гостям горящее масло.
«Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», — заявил юморист.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что звездные супруги прекрасно проживут и в отсутствие гастрольной деятельности.