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Галкин пригрозил расправой «горящим маслом» за покушение на свой замок в деревне Грязь

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист эстрады, шоумен и телеведущий Максим Галкин с конца февраля отсутствует в России. После отъезда мужа певицы Аллы Пугачевой за рубеж появились слухи, что их замок в деревне Грязь могут конфисковать. Как выяснилось, расставаться со своей недвижимостью Галкин не намерен.

Как отметил шоумен во время концерта в латвийском городе Роя, просто так их с Примадонной замок никто не отберет: если понадобиться — Галкин, по его словам, готов вылить на голову непрошенным гостям горящее масло.

«Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», — заявил юморист.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что звездные супруги прекрасно проживут и в отсутствие гастрольной деятельности.

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