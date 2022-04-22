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    Галкин пожертвует часть денег с концертов в Израиле украинским беженцам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Галкин пожертвует часть денег с концертов в Израиле украинским беженцам

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин заявил, что часть
    вырученных в Израиле денег пожертвует беженцам с Украины. Комик хочет помочь
    людям, которые в этом нуждаются.

    Галкин вместе с Пугачевой и общими детьми покинул Россию в
    конце зимы. Супруги поселились на вилле в Израиле, а через некоторое время
    стало понятно, что в замок в деревне Грязь они не торопятся. Комик запланировал
    гастроли по израильским городам. Билеты уже можно купить на специальных для
    этого сайтах. Шоумен вышел на связь с поклонниками и заявил о желании
    пожертвовать часть средств беженцам.

    «Я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре
    в Израиле, перечислить в помощь беженцам», — заявил Галкин в соцсетях.

    Юморист предположил, что поклонникам будет приятно
    присоединиться к его акции. Он в очередной раз пригласил их на свое выступление.

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