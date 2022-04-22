Галкин пожертвует часть денег с концертов в Израиле украинским беженцам

Галкин вместе с Пугачевой и общими детьми покинул Россию в

конце зимы. Супруги поселились на вилле в Израиле, а через некоторое время

стало понятно, что в замок в деревне Грязь они не торопятся. Комик запланировал

гастроли по израильским городам. Билеты уже можно купить на специальных для

этого сайтах. Шоумен вышел на связь с поклонниками и заявил о желании

пожертвовать часть средств беженцам.