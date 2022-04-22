Галкин пожертвует часть денег с концертов в Израиле украинским беженцам

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Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин заявил, что часть
вырученных в Израиле денег пожертвует беженцам с Украины. Комик хочет помочь
людям, которые в этом нуждаются.
Галкин вместе с Пугачевой и общими детьми покинул Россию в
конце зимы. Супруги поселились на вилле в Израиле, а через некоторое время
стало понятно, что в замок в деревне Грязь они не торопятся. Комик запланировал
гастроли по израильским городам. Билеты уже можно купить на специальных для
этого сайтах. Шоумен вышел на связь с поклонниками и заявил о желании
пожертвовать часть средств беженцам.
«Я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре
в Израиле, перечислить в помощь беженцам», — заявил Галкин в соцсетях.
Юморист предположил, что поклонникам будет приятно
присоединиться к его акции. Он в очередной раз пригласил их на свое выступление.