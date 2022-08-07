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Галкин попытался задеть россиян во время выступления в Юрмале

Галкин попытался задеть россиян во время выступления в Юрмале
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин на последнем выступлении в Юрмале вспомнил своих соотечественников. Как и ожидалось, ничего хорошего юморист не сказал.

Со сцены Галкин заявил, что его везде и всегда преследуют русские. В целях конспирации артист решил выучить латышский язык, чтобы соотечественники его не понимали. Однако он призвал местных жителей не пугаться его «кривому» произношению и предложил перевести внимание на русских.

«Не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские – они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — отшутился Галкин.

Артист покинул Россию с начала специальной военной операции на Украине. Несколько месяцев юморист с упругой Аллой Пугачевой жил в Израиле, а теперь начал свой концертный тур.

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RusNewsToday24
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