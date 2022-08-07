Галкин попытался задеть россиян во время выступления в Юрмале

Со сцены Галкин заявил, что его везде и всегда преследуют русские. В целях конспирации артист решил выучить латышский язык, чтобы соотечественники его не понимали. Однако он призвал местных жителей не пугаться его «кривому» произношению и предложил перевести внимание на русских.