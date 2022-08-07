Галкин попытался задеть россиян во время выступления в Юрмале

Максим Галкин на последнем выступлении в Юрмале вспомнил своих соотечественников. Как и ожидалось, ничего хорошего юморист не сказал.
Со сцены Галкин заявил, что его везде и всегда преследуют русские. В целях конспирации артист решил выучить латышский язык, чтобы соотечественники его не понимали. Однако он призвал местных жителей не пугаться его «кривому» произношению и предложил перевести внимание на русских.
«Не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские – они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — отшутился Галкин.
Артист покинул Россию с начала специальной военной операции на Украине. Несколько месяцев юморист с упругой Аллой Пугачевой жил в Израиле, а теперь начал свой концертный тур.