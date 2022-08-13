Галкин пообещал «драться» за свой замок в деревне Грязь

Сбежавший из России юморист Максим Галкин пообещал, что будет «драться» за свой замок в деревне Грязь, если его придут «отбирать», предает CTNews.
Выступая перед латвийской публикой, супруг Аллы Пугачевой объяснил, почему решил поселиться именно в замке. По его словам, он всегда знал, что когда-нибудь имение придется защищать.
«Дом — это единственное, что они могут отобрать. Сейчас я могу вам раскрыть настоящую причину зачем я построил замок. Именно для этого. Когда его придут отбирать, просто так они его не отберут! На головы мм будет литься горящее масло, выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся — 100%», — пошутил со сцены Галкин.
На том же концерте юморист в очередной раз оскорбительно высказался о россиянах. Он заявил, что из его соотечественников так и не вытравилось «раболепство».