Галкин пообещал «драться» за свой замок в деревне Грязь

«Дом — это единственное, что они могут отобрать. Сейчас я могу вам раскрыть настоящую причину зачем я построил замок. Именно для этого. Когда его придут отбирать, просто так они его не отберут! На головы мм будет литься горящее масло, выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся — 100%», — пошутил со сцены Галкин.