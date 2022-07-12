Галкин похвастался ажиотажем на свои концерты за границей

Юморист Максим Галкин показал, насколько его концерты оказались популярными на чужбине.
Галкин покинул страну вскоре после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он обосновался в Израиле, где начал выступать перед иностранной публикой. Недавно юморист опубликовал видео в соцсети, на котором можно увидеть, как зрители стоя благодарят артиста за выступления.
Теперь из Израиля он улетел в Латвию, где также собирается выступить со своими антироссийскими шутками.
Известно, что юморист обосновался за границей вместе со своими детьми и супругой певицей Аллой Пугачевой. На родине артиста критикуют за желание нажиться в непростые времена.