Галкин похвастался ажиотажем на свои концерты за границей

Галкин покинул страну вскоре после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он обосновался в Израиле, где начал выступать перед иностранной публикой. Недавно юморист опубликовал видео в соцсети, на котором можно увидеть, как зрители стоя благодарят артиста за выступления.