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Галкин похвастался ажиотажем на свои концерты за границей

Галкин похвастался ажиотажем на свои концерты за границей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин показал, насколько его концерты оказались популярными на чужбине.

Галкин покинул страну вскоре после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он обосновался в Израиле, где начал выступать перед иностранной публикой. Недавно юморист опубликовал видео в соцсети, на котором можно увидеть, как зрители стоя благодарят артиста за выступления.

Теперь из Израиля он улетел в Латвию, где также собирается выступить со своими антироссийскими шутками.

Известно, что юморист обосновался за границей вместе со своими детьми и супругой певицей Аллой Пугачевой. На родине артиста критикуют за желание нажиться в непростые времена.

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RusNewsToday24
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