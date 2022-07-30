Галкин ответил на слухи о возможном аресте в Турции песней Пугачевой

В преддверии концерта Максима Галкина в Анталье в интернете появились слухи о возможном аресте артиста. Юморист не стал игнорировать сплетни и в ходе мероприятия, состоявшегося 29 июля, включил песню своей жены Аллы Пугачевой.
Во время концерта заиграла композиция «Арлекино», чего раньше никогда не происходило. Таким образом Галкин ответил на сплетни о своем задержании и экстрадиции в Россию в ближайшее время, написал портал Woman.ru.
«Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех, без имени и, в общем, без судьбы. Какое, право, дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы?», — говорится в тексте песни.
Напомним, в концертный тур уехавшего за границу комика также включены Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Латвия, Польша и Финляндия.
Раньше стало известно о «водном» скандале на концерте Максима Галкина. На входе у зрителей отбирали бутылки с напитками, что вызвало естественное негодование публики.